Bologna, due assenti giustificati a Casteldebole: Freuler e Moro, in paternità

Dopo il brutto ko con il Milan, a Casteldebole il Bologna è tornato ad allenarsi con l'obiettivo di mettere fine al brutto periodo nel derby casalingo contro il Parma. Per i rossoblù un punto nelle ultime sei partite in casa (più sconfitte al Dall'Ara negli ultimi due mesi che nelle ultime due stagioni messe assieme).

Nell’allenamento di oggi, i rossoblù hanno svolto una prima parte di attivazione atletica, seguita da esercitazioni tecnico-tattiche e da una partitella a campo ridotto. Assenti dalla seduta di oggi Remo Freuler e Nikola Moro, entrambi in permesso per la nascita dei rispettivi figli. A riposo invece Lorenzo De Silvestri, che sta ancora recuperando dopo la colica addominale avuta la scorsa settimana.