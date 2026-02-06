Udinese, Nani: "Lucca ha solo bisogno di tempo e la Premier League è il suo campionato"

Gianluca Nani, dirigente dell'Udinese, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell'ex centravanti bianconero Lucca, che in azzurro non ha sfondato: “Lucca è un centravanti, è grosso, forte fisicamente, che con noi a Udinese era arrivato alla nazionale e che aveva fatto benissimo. Dalla mattina alla sera vieni catapultato in un grande club, devi lottare per la Champions League e per vincere il titolo.

Lucca ha solo bisogno di tempo. Non mi dimenticate che quando è andato in Olanda all’inizio ha stentato. Poi l’abbiamo ricomprato e alla fine poi è esploso, l’abbiamo venduto bene. Lo stesso succederà a Napoli, lo stesso succederà anche in Premier League è il suo campionato, ha le caratteristiche giuste, anche se la Premier League è un campionato difficile”.