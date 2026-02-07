Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte con Hojlund, De Rossi con Vitinha-Colombo

Dare seguito al successo casalingo contro la Fiorentina. E' l'obiettivo del Napoli che fra poco più di un'ora scenderà in campo al "Ferraris" per affrontare il Genoa di Daniele De Rossi, cambiato nell'atteggiamento e nei risultati dall'avvento del nuovo allenatore ma reduce da un ko a Roma contro la Lazio che ha lasciato tanto amaro in bocca. La Champions League e la salvezza, due obiettivi diversi per i partenopei e i rossoblù a caccia dei tre punti. Il Grifone vuole regalarsi una serata di festa superando una big, impresa mai riuscita quest'anno.

Le scelte di De Rossi

De Rossi conferma a centrocampo Ellertsson al posto di Amorim al fianco di Malinovskyi e Frendrup con Norton-Cuffy e Martin ad gire sulla corsie laterali. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco intoccabile il tandem formato da Colombo e Vitinha.

L'undici di Conte

Senza Di Lorenzo, Conte si affida a Gutierrez sulla fascia destra con Rrahmani, Buongiorno e Juan Jesus a formare il pacchetto arretrato davanti a Meret con Spinazzola a sinistra. A centrocampo con Lobotka gioca McTominay con Vergara e Elmas in appoggio a Hojlund.

Le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

Napoli (3-4-2-1) Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund.