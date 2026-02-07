Rigore contro il Napoli, Marelli: "Revisione al VAR perché Vitinha trascina il piede"
Passano soltanto tre minuti, ma il Napoli deve subito inseguire a Genova: uscita di Meret, contatto con Vitinha e calcio di rigore siglato poi da Malinovskyi.
Dagli studi di DAZN l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato, prima della scelta del direttore di gara: "Uscita fuori tempo di Meret, Vitinha tende ad allargare il piede verso Meret, il quale punta il piede del giocatore, poi Vitinha trascina il piede fin prima del contatto ed è per questo che viene richiamato al VAR". Davide Massa riguarda il contatto e poi conferma la sua decisione.
