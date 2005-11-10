Genoa, Ostigard: "Contro la Juve per vincere, servirà coraggio e personalità"

Leo Ostigard, difensore del Genoa, è stato intervistato da DAZN prima della gara casalinga contro la Juventus: “Era molto importante vincere contro il Venezia, nel primo tempo abbiamo giocato bene mentre il secondo è stato un po' difficile. Il clean sheet è stato importante, oggi dobbiamo dimostrare personalità e coraggio contro una grande squadra come la Juventus per provare a vincere".

Che partita difensiva serve?

"Difficile, nell'ultima partita hanno giocato con due attaccanti forti come Kolo Muani e Woltemade, ma giochiamo nel nostro stadio e il nostro obiettivo è attaccare per vincere".