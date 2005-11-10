Lazio, Isaksen protagonista: idea di rinnovo fino al 2030. Le parti hanno iniziato a dialogare

Gustav Isaksen è uno dei grandi protagonisti di questo strepitoso avvio di stagione della Lazio e proprio per questo il club biancoceleste si sta muovendo per intavolare la trattativa per il suo rinnovo di contratto. L'attuale accordo tra il danese, autore di tre gol nelle prime nove giornate di Serie A, e la società capitolina scadrà il 30 giugno 2028, visto che al momento del suo arrivo a Roma nell'estate del 2023 il giocatore aveva firmato un quinquennale, e l'idea della stessa Lazio sarebbe quella di prolungarlo fino al 2030, ovvero per altre due stagioni.

Primi passi nella trattativa

In questo momento, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, le parti stanno avendo i primi approcci per iniziare a ragionare sia sulla stessa durata del contratto che sullo stipendio, con l'entourage dell'esterno d'attacco che sta dialogando con la dirigenza biancoceleste per capire i margini della trattativa.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più ma intanto la novità è rappresentata dalla volontà della Lazio di mettersi a tavolino per il rinnovo di Isaksen, a un anno e mezzo dalla scadenza, in modo da non arrivare alla prossima estate quando mancherebbero soltanto 12 mesi alla fine dell'attuale accordo. La Lazio ha le idee chiare, il danese è pronto ad ascoltare la nuova proposta e la sensazione è che la fumata bianca possa arrivare in tempi relativamente rapidi.