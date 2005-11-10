Serie B, 9ª giornata: il risultato del primo tempo sorride al Pisa. Doppio vantaggio sul Palermo
Claudia Marrone
Con la serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale con la sua conclusione fissata a questa sera con i tre rimanenti match.
In attesa del fischio di inizio delle gare delle ore 20:00, alle 19:00 è iniziato il big match tra il Pisa e il Palermo di Filippo Inzaghi, ex di turno: da poco dunque in archivio la prima frazione di gioco, che sta sorridendo ai nerazzurri. Doppio vantaggio dei padroni di casa sui siciliani grazie alla doppietta messa a segno da Pittarello, che per ben due volte si trovare pronto per finalizzare ottime giocate prima di Zanon e poi di Bozhinov (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).
Di seguito, il punto della situazione:
SERIE B - 9ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Pisa-Palermo 2-0
25' e 40' Pittarello
Mercoledì 28 ottobre
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona
Già giocate
Benevento-Catanzaro 1-1
51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)
Ascoli-Sampdoria 2-0
55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)
Cesena-Empoli 2-1
39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)
Vicenza-Modena 1-2
13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)
Mantova-Cremonese 0-2
1' Bonazzoli, 80' Nasti
Padova-Sudtirol 2-0
19' Artistico, 87' Capelli
Virtus Entella-Avellino 1-1
27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 22*
Modena 19
Ascoli 18
Mantova 17
Benevento 15
Pisa 14*
Sudtirol 13
Padova 13
Avellino 12
Cesena 11
Arezzo 10*
Virtus Entella 10
Hellas Verona 9*
Cremonese 9
Vicenza 9
Juve Stabia 8°*
Carrarese 7*
Empoli 7
Sampdoria 5
Catanzaro 5
* una gara in meno
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva