Serie B, 9ª giornata: il risultato del primo tempo sorride al Pisa. Doppio vantaggio sul Palermo

Con la serata di ieri, ha preso il via la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si gioca in turno infrasettimanale con la sua conclusione fissata a questa sera con i tre rimanenti match.

In attesa del fischio di inizio delle gare delle ore 20:00, alle 19:00 è iniziato il big match tra il Pisa e il Palermo di Filippo Inzaghi, ex di turno: da poco dunque in archivio la prima frazione di gioco, che sta sorridendo ai nerazzurri. Doppio vantaggio dei padroni di casa sui siciliani grazie alla doppietta messa a segno da Pittarello, che per ben due volte si trovare pronto per finalizzare ottime giocate prima di Zanon e poi di Bozhinov (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

Di seguito, il punto della situazione:

SERIE B - 9ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Pisa-Palermo 2-0

25' e 40' Pittarello

Mercoledì 28 ottobre

Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo

Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona

Già giocate

Benevento-Catanzaro 1-1

51' [rig.] Salvemini, 92' Buso (C)

Ascoli-Sampdoria 2-0

55' Silipo (A), 83' [aut.] Abildgaard (S)

Cesena-Empoli 2-1

39' Shpendi (C), 61' Saporiti (E), 74' [aut.] Seghetti (E)

Vicenza-Modena 1-2

13' [aut.] Nieling (M), 17' Belotti (M), 89' Ambrosino (M)

Mantova-Cremonese 0-2

1' Bonazzoli, 80' Nasti

Padova-Sudtirol 2-0

19' Artistico, 87' Capelli

Virtus Entella-Avellino 1-1

27' Tirelli (V), 90+4 Adamo (A)

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 22*

Modena 19

Ascoli 18

Mantova 17

Benevento 15

Pisa 14*

Sudtirol 13

Padova 13

Avellino 12

Cesena 11

Arezzo 10*

Virtus Entella 10

Hellas Verona 9*

Cremonese 9

Vicenza 9

Juve Stabia 8°*

Carrarese 7*

Empoli 7

Sampdoria 5

Catanzaro 5

* una gara in meno

° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva