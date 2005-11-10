Genoa-Juve, le formazioni ufficiali: Spalletti lascia Woltemade in panchina, DDR con Amorim

Proseguire sulla strada tracciata. E' l'obiettivo di Genoa e Juventus in campo questa sera alle ore 20.45 in un "Ferraris" che si annuncia stracolmo. La formazione di Luciano Spalletti cerca tra punti che sarebbero molto importanti per proiettarla nella zona che vale la qualificazione in Europa soprattutto dopo gli ultimi risultati non certo esaltanti interrotti dalla vittoria ottenuta al "Via del Mare" di Lecce domenica scorsa. I rossoblù di Daniele De Rossi invece sono reduci da due vittorie nelle ultime tre gare (Fiorentina e Venezia) e voglio concedere il tris fra le mura amiche contro un avversario di prestigio per allontanare la zona rossa.

Amorim in campo dal 1'

Una novità di formazione per De Rossi rispetto alla vigilia con Amorim in campo al posto di Traoré in quello che di partenza è un 3-4-2-1 ma che nello sviluppo dell'azione può diventare anche un 4-4-1-1. Al fianco del brasiliano torna Frendrup con Ehizibue a destra ed Ellertsson a sinistra. In difesa davanti a Bijlow spazio a Marcandalli, Ostigard e Vasquez mentre in attacco Osmajic è supportato da Baldanzi e Vitinha.

Spalletti non scende dal carro Kolo Muani

Luciano Spalletti lascia in panchina Woltemade e schiera Alajbegovic al fianco di Kolo Muani nel suo 3-5-2. In porta Vicario con Gatti, Bremer e Lucumì mentre gli esterni sono Kalulu e Cambiaso. A centrocampo c'è Douglas Luiz con McKennie da una parte e Sarr dall'altra.

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Alajbegovic, Kolo Muani.