Bologna, Palladino in conferenza dopo Milan-Bologna: segui qui la diretta live

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Bologna, Palladino in conferenza dopo Milan-Bologna: segui qui la diretta liveLive TMW
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Antonello Gioia
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Oggi alle 20:52Serie A
autore Antonello Gioia
28.10.2026 20:52Serie A
Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A.
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Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna, sfida valida per la nona giornata di Serie A. Segui in diretta le dichiarazioni del tecnico dei felsinei con il live testuale su TMW.
Fonte: dall'inviato a Milanello, Antonello Gioia
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