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Venezia-Inter 0-2, le pagelle: Thuram tenace, Bisseck e Dimarco svagati, Kike Perez ovunque

Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 20:41Serie A
28.10.2026 20:41Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Risulato finale: Venezia-Inter 0-2

Tanta fatica e anche paura, ma alla fine l'Inter passa a Venezia: servono due clamorosi e sfortunati autogol di Moreno ed Halhal nel finale per sbloccare una sfida che in diversi momenti sembrava potersi mettere male per i nerazzurri. Una traversa, due gol annullati e una chance gettata al vento da Busio nel finale per la squadra di Nicola, che esce a testa alta dal Penzo. Il Venezia protesta in particolare per un contrasto fra Carlos Augusto e Haps, da cui nasce l'azione dello 0-1.

LE PAGELLE DELL'INTER

Provedel 6,5 - Bravo e forse anche un pizzico fortunato a deviare sulla traversa un tiro da due passi che Lauberbach non angola troppo: decisivo.

Bisseck 5 - Va bene essere propositivi, ma alle sue spalle il Venezia costruisce tre chance di fila in pochi minuti, prima del cambio. (Dal 46' Akanji 6 - Riporta tranquillità nel reparto dopo qualche sbandata).

Bastoni 5,5 - Da centrale qualcosa soffre quando viene puntato, come in occasione del giallo causato da Adams.

Carlos Augusto 6,5- Arriva ad essere più pericoloso lui di Dimarco, anche se fa il braccetto. Recupera la palla da cui nasce lo 0-1, anche se con un contrasto sospetto, poi causa l'autogol di Halhal.

Diouf 6- L'Inter attacca passando quasi sempre da lui, per quasi un'ora: punta in continuazione e qualcosa di pericoloso esce, anche se forse rientra troppo sul piede forte.

Sucic 6 - In un primo tempo senza grandi spunti per l'Inter, fa comunque una prova determinata e ordinata. (Dal 46' Calhanoglu 6,5 - Entra, amministra e pennella il corner da cui arriva il 2-0)

A. Stankovic 5,5 - Esordio da titolare, in un contesto familiare. Un po' timido, forse, ma contribuisce l'atteggiamento di un Venezia che chiude davvero ogni spazio. (Dal 46' Barella 6 - Porta energia, dinamismo e personalità nel forcing del secondo tempo).

Zielinski 6,5- Regia continua e precisa, è quello più costante in questa gara, non perde mai la bussola.

Dimarco 5,5 - Trotterella per il campo, senza farsi mai notare. Dietro contiene tutto sommato Hainaut, ma si limita a quello e da lui ci si aspetta molto di più.

Bonny 5,5- Come Thuram anche lui cerca lo spunto in un primo tempo complicato, senza(Dal 65' Pio Esposito 6 - Porta centimetri e forza per riempire l'area).

M. Thuram 6,5- Senza Lautaro, è lui a farsi carico delle sorti dell'Inter. Fatica nel primo tempo, ma punta di continuo, va vicino al gol due volte e dal suo ennesimo spunto arriva l'autogol che scardina la partita. (Dall'85' Spence s.v.).

Allenatore: Cristian Chivu 6 - Il merito stasera è che la sua capacità di non perdere la calma l'ha trasmessa in pieno alla sua squadra, che non si perde d'animo di fronte alla fatica di sfondare e alla fine vince una partita che si era complicata parecchio. Nessun gol subito stavolta, ma la difesa ha tremato e qualcosa da sistemare c'è ancora.

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LE PAGELLE DEL VENEZIA

F. Stankovic 6,5- Intervento decisivo per 80 minuti quello su Bonny, poi è tradito da due autoreti sfortunate.

Halhal 6- Lui e Moreno fanno una partita perfetta, prima di farsi autogol: nel suo caso può poco, viene colpito da pochi metri.

Moreno 5,5- Come Halhal: prova precisa e attenta, poi in quella scivolata è sfortunato, ma anche impacciato.

Juan Jesus 6- Tutta la difesa ne giova, dalla sua presenza: anche oggi prova combattiva del reparto, con il brasiliano alla guida. Qualcosa concede, ma solo quando lo raddoppiano.

Hainaut 6- Difende e spinge, solo è impreciso al cross visto che in diverse occasioni centra l'avversario. Dettagli in una prova coraggiosa.

Kike Perez 7- Prova totale: è ovunque, recupera un gran numero di palloni, ispira e calcia. Esce stremato. (Dal 60' Busio 5 - Quel gol sbagliato grida vendetta, ma è appena tornato da un infortunio serio).

Sohm 6- Combatte davanti all'area, senza concedere un filtrante agli avversari. Ritrovato.

Helgason 6 - Prova molto positiva anche la sua: rattoppa ovunque e si propone in fascia, come quando manda in porta Lauberbach. (Dal 69' Basic 6 - Porta altra sostanza in un finale dove c'è da lottare).

Mazzocchi 6- Torna titolare e si capisce l'importanza che può avere la sua presenza in campo, anche per i compagni. Esce un po' acciaccato. (Dal 76' Haps 6 - Riconquista palloni e riparte, da un suo contrasto perso nascono le proteste del Venezia).

Lauberbach 6,5- Che partita sorprendente quella del tedesco, rilanciato titolare a fari spenti: pulisce palloni, segna e si vede annullare il gol e ne sfiora altri due, colpendo una traversa. E in quest'ultimo caso, l'avesse angolata un pizzico di più...

A. Adams 6,5- Risponde ad alcune critiche con una partita nella quale fa un po' di tutto, tenendo sotto scacco la difesa interista spesso da solo. E segna pure con freddezza enorme, ma in fuorigioco.

Allenatore: Davide Nicola 6,5- Il suo Venezia è combattivo e meriterebbe forse anche più del pareggio. Esce sconfitto, ma solo sul risultato.

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