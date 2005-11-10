Cremonese, aggiornamento sulle condizioni di Bianchetti: servirà una nuova valutazione
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 16:19Serie B
autore Tommaso Maschio
28.10.2026 16:19Serie B
Il difensore centrale ha riportato un trauma contusivo all’articolazione temporo-mandibolare, ma è stata evidenziata anche una sublussazione che ha provocato problematiche a livello cervico-dorsale
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Dopo aver saltato le ultime tre gare - in panchina contro il Pisa, non convocato contro Juve Stabia e Mantova – lo stop per il difensore Matteo Bianchetti è destinato a proseguire come riferisce la Cremonese in un nuovo bollettino medico sul giocatore.
Il bollettino medico della Cremonese su Bianchetti
Nelle scorse ore, Matteo Bianchetti è stato sottoposto a ulteriori accertamenti strumentali che, oltre a confermare il trauma contusivo all’articolazione temporo-mandibolare destra rimediato in occasione di Arezzo-Cremonese, hanno evidenziato una sublussazione che ha provocato problematiche a livello cervico-dorsale. Bianchetti sarà sottoposto a una nuova valutazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale, al fine di definire le terapie del caso.
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