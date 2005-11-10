Non solo la questione allenatore. Spunta un nuovo acquirente per la Salernitana: chi è Fabrizio Piccoli

Con un allenatore ancora da scegliere, e un caos che sembra senza fine, arriva una svolta in casa Salernitana; o meglio, potrebbe arrivare una svolta in casa granata, e stavolta sul versante societario. Cessione in vista? Forse.

Spunta il nome di Piccoli per il futuro del club.

Stando a quanto si legge sul portale cronachesalerno.it, che riprende i canali social del giornalista Marcello Festa, il nome che in questo momento è accostato con insistenza al futuro della Salernitana è quello di Fabrizio Piccoli, che avrebbe avviato un fitto dialogo con l'amministratore delegato del club Maurizio Milan, per rilevare in toto il pacchetto azionario del club; l'operazione richiederebbe chiaramente la verifica della due diligence sui conti societari per valutare l'eventuale piano di investimenti, ma sembra non ci siano al momento ostacoli. Che non significa però vada tutto in porto. Intanto, fronte campano, massimo riserbo e silenzio sulla vicenda.

Chi è Fabrizio Piccoli?

Imprenditore originario di Treviso, ma operante in Lombardia, è il fondatore e CEO di Verum Partners, società attiva nel settore della consulenza strategica, del supporto all’innovazione d’impresa e del corporate finance. Nel corso degli anni, ha orientato le proprie attività su modelli di crescita sostenibile ed etica d’impresa, affiancando realtà produttive e gruppi industriali in processi di ristrutturazione e sviluppo; vedremo ora se si proietterà nel calcio.