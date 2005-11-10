Napoli, Manna allo scoperto: "Varela è forte, ha tante cose. De Bruyne? Giusto riposi"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Monza è intervenuto al microfono di Dazn: "Con la Roma abbiamo fatto una prestazione importante, abbiamo fatto una partita vera contro una squadra forte che aveva preso tre gol in otto giornate. Non siamo riuscito a fare bottino pieno, ma guardiamo avanti con fiducia. Questa squadra va analizzata con un po' di lucidità perché per noi sono mancati per due mesi McTominay e Anguissa che per struttura, fisicità e personalità in Serie A spostano gli equilibri in entrambe le fasi. Dobbiamo uscire da questo momento, è una partita importante e quindi giocano i migliori".

Cosa cambia con Lobotka e non De Bruyne in regia?

"Hanno caratteristiche diverse. Kevin è un 10, una mezzala offensiva. Lobotka è stato per anni il miglior play del campionato, quindi non cambia nulla, ha qualità, pulizia, ha valori. Abbiamo la fortuna di poter scegliere. Oggi il mister ha deciso di far riposare De Bruyne che aveva fatto tante partite".

C'è Varela titolare nel Monza che voi seguite.

"Loro sono bravi, davanti sono forti. Varela, Robinson, oggi gioca Ngonge che è nostro e ha qualità. Poi ci sono Zeballos, Mota. Varela è un giocatore forte, sta facendo bene, ha tante cose".