L'Atalanta e il mercato: i rinforzi arriveranno dall'infermeria. A gennaio caccia alle occasioni

L'Atalanta sta cercando la continuità in campionato, dovendo fare i conti con un'infermeria sempre più piena che sta impedendo a Maurizio Sarri di lavorare con l'intera rosa a sua disposizione. I punti in classifica raccolti dalla Dea, dopo le prime otto giornate, sono stati dieci, frutto di tre vittorie, un pareggio e quattro sconfitte e la trasferta di Firenze, con la gara in programma per domani sera alle 20.45, sarà un'occasione che i nerazzurri dovranno sfruttare, viste anche le condizioni non certo ottimali dei viola.

I rinforzi arriveranno dall'infermeria

Come detto, l'Atalanta deve però fare i conti, ancora una volta, con i tanti infortuni che non renderanno facile la vita del tecnico, con Raolu Bellanova e Gianluca Scamacca che sono soltanto gli ultimi due, in ordine di tempo, ad alzare bandiera bianca. Per questo, pensando al calciomercato di gennaio, la situazione è abbastanza chiara. La dirigenza della Dea, capitanata come al solito da Cristiano Giuntoli, non si metterà alla ricerca di volti nuovi da consegnare a Maurizio Sarri, perché la rosa costruita in estate è molto profonda e quando l'infermeria si svuoterà l'allenatore avrà ampia scelta in tutti i reparti.

Le occasioni sempre a portata di mano

Detto questo, non vogliamo certo dire che al 100% a Bergamo non arriverà nessuno. Il fatto che non ci sia esigenza di mettere a segno acquisti a ogni costo non implica per forza di cose che l'Atalanta non starà attenta e vigile nella prossima finestra di calciomercato. I dirigenti staranno molto attenti alle occasioni che, come sempre, si presenteranno e saranno pronti a coglierle. L'obiettivo numero uno sarà recuperare i tanti indisponibili, poi verrà il resto, con l'obiettivo prioritario che in questo momento dovrà essere centrato in campo: i nerazzurri hanno bisogno di punti, poi verrà tutto il resto.