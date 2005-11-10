Milan-Bologna 2-4, le pagelle: Mbangula da sogno. Amorim finisce dietro la lavagna

Prima sconfitta in campionato per il Milan, travolto dal Bologna dopo aver inizialmente ribaltato lo svantaggio. Erano oltre 10 anni che gli emiliani non sbancavano San Siro, serata memorabile per Samuel Mbangula autore di una tripletta alla prima da titolare. Di seguito le pagelle della partita:

LE PAGELLE DEL MILAN (di Gaetano Mocciaro)

Maignan 6 - Può poco sulle reti incassate.

Tomori 6,5 - In versione terzino destro è devastante nei 45 minuti giocati. Spinge e fa male, serve l'assist del pari di Cisse e manda in difficoltà Theate. Un infortunio muscolare lo toglie dai giochi. Dal 46' Modric 5,5 - Non riesce a far girare la squadra.

De Winter 4,5 - Il Milan sbanda per alcuni momenti e la paga cara, il belga non è esente da colpe sbagliando le letture difensive. E per chiudere nel modo peggiore possibile, tiene in gioco Mbangula per il 2-4.

Pavlovic 6 - Non ha colpe specifiche sui gol del Bologna, facendosi valere anche nei duelli fisici e dando una mano nell'arrembaggio finale.

Estupinan 5,5 - Altra prestazione non brillante dell'ecuadoriano. Si distingue per un bell'intervento difensivo, vanificato da un passaggio poco accorto che porterà al gol del vantaggio bolognese. Dal 58' Diawara 5 - Serata da incubo, appena mette piede in campo vede Bartesaghi fare autogol e subito dopo viene uccellato da Mbangula.

Hutchinson 6,5 - Entra in entrambe le reti pur non essendo né marcatore né assist-man. Bravo nel pressing su Theate per il 2-1 ma è anche lui ad avviare l'azione che porterà all'illusorio pari. Dal 58' Pulisic 5 - Contributo pressoché nullo dall'attacco.

Musah 5,5 - Non troppo preciso in appoggio, con Bartesaghi è incerto in occasione dell'azione che porta allo 0-1.

Jashari 6 - Tocca un'importante mole di palloni, sbagliando poco ma senza riuscire a incidere quando c'è da recuperare dallo svantaggio.

Bartesaghi 5 - Sfortunato in occasione dell'autorete. Ma anche senza questa sfortunata - ma decisiva - parentesi, non riesce a sfondare ed è anche in concorso di colpa con Musah per il pallone perso che porterà allo 0-1. Dal 63' Camarda 5,5 - Sfiora il pari di testa. L'aggravante: era da buona posizione. Dall'altra parte è più pericoloso di Ramos con meno tempo a disposizione.

Cisse 7 - Due gol alla Salisburgo style. Ramos si porta le attenzioni dei difensori, lui non dà punti di riferimento, sfrutta lo spazio libero, inserisce e colpisce. Per due volte.

Ramos 5 - Ha il merito di creare lo spazio per Cisse ma se hai la numero 9 non puoi non tirare mai in porta. Dall'87' Comotto sv.

Allenatore Ruben Amorim 4 - L'assenza di continuità del suo Milan nell'arco dei 90 minuti è preoccupante. Quando sembra avere la partita in pugno basta un episodio sfortunato per andare in bambola e crollare totalmente. I cambi non portano a niente di positivo, tutt'altro.

LE PAGELLE DEL BOLOGNA (di Pietro Celeste)

Skorupski 6,5 - Sveglio nel leggere anzitempo la palla profonda per Bartesaghi. Si esibisce nel finale su Pulisic alzando in corner.

Darmian 5,5 - Viene richiamato fuori dalla linea difensiva, con i rossoneri intenzionati a non dare troppi punti di riferimenti. Lascia, dunque, diversi varchi, come in occasione del raddoppio di Cissè.. Dal 59' Vitik 6 - Risponde presente posizionandosi davanti a Camarda sul bel pallone strisciato da Cissè.

Casale 6 - Passivo, come tutta la linea, nel gol del vantaggio rossonero. Il duello singolo con Goncalo Ramos lo vince lui. Dal 79' Helland s.v.

Theate 5 - Con un eccesso di virtuosismo regala a Cissè il gol del pareggio rianimando un Milan fino a quel momento spento. Anche il raddoppio nasce dal suo lato. Dal 70' Heggem 6 - Un pò dimenticato da Palladino, entra in un momento delicatissimo. Regge la pressione, rude negli interventi.

Zortea 6,5 - Il migliore del Milan naviga dalle sue parti, non si fa intimorire. Spinge costringendo a far collassare l'esterno e, dopo una sua pressione, combina con Pobega prima di servire Mbangula per l'uno a zero.

Pobega 6,5 - Induce all'errore il Milan sul gol del vantaggio e premia la sovrapposizione interna di Zortea. Si ripete nel gol del poker mandando in profondità Odgaard.

Ferguson 6 - Si ha la sensazione che sia meno presente del solito, ma comunque sostanzioso. Sale con il progredire della partita.

Alhassane 5 - Il Milan capisce che l'anello debole dei rossoblù è la corsia mancina. Lui e Theate assaliti e costantemente in difficoltà. Dal 59' Miranda 7 - Nessun cambio più azzeccato di questo. Disegna una traiettoria fastidiosa sul quale è sfortunato Bartesaghi, prima di servire un altro assist, questa volta per Mbangula.

Bernardeschi 6 - Fatica a entrare in partita, quando lo fa viene sostituito tra lo stupore di tutti. Più volte alza lo sguardo a cercare Odgaard, il quale manca all'appuntamento. Dal 59' Cambiaghi 6,5 - Dà ulteriore vivacità al reparto fino a quel momento poco brillante, nonostante gli scetticismi del cambio.

Odgaard 6,5 - Dopo un primo tempo insufficiente in cui è arrugginito negli ultimi metri, nella ripresa cambia faccia. Una sola conclusione, ma effettua l'assist per la chiusura dei giochi.

Mbangula 9 - Una serata così solo nei sogni più nascosti. Prima da titolare e tripletta a San Siro, facendosi trovare sempre pronto in area di rigore. Se nel primo e nel terzo è completamente solo, nel secondo ci aggiunge anche la finta di grande qualità.

Allenatore Raffaele Palladino 7,5 - Seconda vittoria consecutiva, perlopiù contro il Milan a San Siro, dove il Bologna non vinceva da dieci anni. Il suo Bologna non sbaglia mai l'atteggiamento e va sempre avanti, poi, sotto, non si scompone e la vince anche grazie ai cambi.