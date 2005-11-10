Inter, Diouf: "Contro il Venezia non è facile. Adesso ci concentreremo sul derby"

Le parole del centrocampista dell'Inter Andy Diouf al termine della sfida contro il Venezia. Le riporta DAZN:

"Non è facile giocare contro questa squadra. Abbiamo fatto la cosa più importante, vincere. Non è mai facile trovare spazi contro un blocco basso. Dobbiamo provare a giocare più velocemente. Spesso siamo noi ad avere il possesso palla e ci troviamo questa situazione. Derby? Sicuramente è una partita importante per noi, ma lo era anche questa. Ora ci concentriamo sul Milan e non vediamo l'ora di provare a vincere".