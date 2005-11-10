Caso ko: come può cambiare adesso il Modena? La duttilità di Galloppa la vera arma in più

Un'infermeria piuttosto affollata quella del Modena, che ha fatto il punto della situazione con una nota ufficiale, ma quel che risalta all'occhio - specie in ottica mercato - è l'infortunio di Giuseppe Caso, per il quale è stato fatale il match di ieri sera a Vicenza: gli esami strumentali cui si è sottoposto l'attaccante, hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, per la quale sarà necessario un intervento chirurgico. Stagione quindi quasi finita.

Come potrebbe adesso cambiare la formazione gialloblù?

Duttile elemento per tutto il fronte offensivo, Caso lascia un vuoto di spessore nella formazione gialloblù, ma non mancano le alternative in rosa per il tecnico Daniele Galloppa: ci sono anche altri calciatori adattabili sia a svariare su tutto il fronte offensivo che ad agire dietro la punta centrale, tutto starà nel provare in allenamento nuove combinazioni tra i singoli. Non solo, ed è questo il dato più importante, c'è anche la duttilità del citato trainer, che ha proposto più moduli per il suo undici titolare - se ne contano quattro nelle gare finora giocate - e non avrà quindi problemi a cucire un nuovo abito al Modena magari riproponendo l'attacco a due o un centrocampo più corposo.

E il mercato svincolati?

Considerando che ci sarà un'altra sosta per le Nazionali, e il mercato di gennaio non è poi così lontano, viene difficile pensare che si vada a operare ora su qualche svincolato. Non che non ci siano profili idonei, ma ci sarà da tenere conto sia della condizione atletica in cui versano che della lista over, al momento piena; certo, Caso potrebbe essere escluso dalla stessa, ma la sensazione è che ormai si aspetti gennaio.