Inter, Chivu ci riprova: Bastoni centrale. Primo obiettivo: evitare il rosso

Alessandro Bastoni di nuovo al centro della difesa dell’Inter. Cristian Chivu ci riprova con il Venezia, affidando al classe ’99 il ruolo di riferimento del terzetto arretrato. Una scelta quasi obbligata - con Stones e Pavard ai box, il tecnico romeno ha necessità di far riposare uno tra Bisseck e Akanji, quest'ultimo oggi in panchina -, ma anche interessante perché i precedenti, per quanto pochi, non sono esattamente incoraggianti: nelle altre due occasioni in cui Bastoni ha giocato da centrale in una linea a tre, infatti, la sua partita è finita con un cartellino rosso.

Non c'è due senza tre

La prima è purtroppo indimenticabile e risale alla serata di Bosnia ed Erzegovina-Italia a Zenica, quella che ha sancito la terza mancata qualificazione consecutiva degli azzurri al Mondiale: Bastoni fu schierato al centro della difesa e venne espulso direttamente. La seconda è molto più recente e riguarda proprio l’Inter. Con lo Shakhtar Donetsk in Champions League, Chivu lo aveva scelto nello stesso ruolo e il difensore aveva rimediato due ammonizioni ravvicinate, lasciando i nerazzurri in dieci. Una precisazione è necessaria: al momento dell’espulsione Bastoni era già scivolato sul centrosinistra, ma aveva disputato gran parte della gara da centrale.

A cospetto del Venezia, quindi, arriva il terzo tentativo. Chivu continua a vedere, facendo di necessità virtù, nel suo numero 95 una possibile alternativa nel cuore della difesa, ruolo che richiede letture e movimenti diversi rispetto a quelli del braccetto sinistro in cui Bastoni è diventato uno dei migliori interpreti d’Europa. Con il derby con il Milan alle porte, il primo obiettivo, stavolta, è piuttosto semplice: arrivare al novantesimo in undici.