Genoa, oggi Ostigard a Pegli: domani gli altri rientri dalle Nazionali, chiude Vasquez l'8

Genoa, oggi Ostigard a Pegli: domani gli altri rientri dalle Nazionali, chiude Vasquez l'8TMW
Andrea Piras
Daniele De Rossi inizia a fare la conta dei giocatori di rientro dalle Nazionali. Il tecnico del Genoa ha iniziato a guidare nella giornata di ieri gli allenamenti della sua squadra in vista del match di sabato prossimo al "Ferraris", calcio d'inizio alle ore 15, contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Una partita importante per i rossoblù che vogliono cancellare lo 0 dalla casella delle vittorie ottenute in campionato e dare una scossa alla propria stagione dopo un solo punto raccolto nelle prime cinque giornate.
Wiafe già a Pegli, oggi c'è Ostigard
E se durante le due settimane di pausa precedenti gli assenti per gli impegni delle Nazionali erano dieci, poi diventati nove con il rientro dell'infortunato Meichtry, nella giornata di ieri Wiafe ha già fatto ritorno alla base dopo aver giocato nell'Under 19 azzurra. Oggi invece sarà la volta di Leo Ostigard, impegnato con la Norvegia nella Nations League.
I rientri di domani e dopodomani
La giornata di domani vedrà il rientro del grosso della truppa. Si va da Osmajic ad Ellertsson passando Sow, Mitaj, Otoa e Puczka. Giovedì 8, a due giorni dalla sfida contro i viola, tornerà il capitano Johan Vasquez impegnato domani alle 4.30, ora italiana, in amichevole contro il Cile.