Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas: le formazioni ufficiali della 9ª giornata di Serie B

Da Benevento-Catanzaro a Juve Stabia-Hellas: le formazioni ufficiali della 9ª giornata di Serie BLive TMW
Luca Bargellini
La nona giornata di Serie B inizia questa sera con la sfida del 'Vigorito' fra Benevento e Catanzaro per poi chiudersi domani sera (ore 20:00) con l'Hellas Verona che sarà di scena al 'Menti' in casa della Juve Stabia.
Di seguito tutte le formazioni ufficiali delle dieci gare in programma in un'unica notizia e in costante aggiornamento per tutti i lettori di Tuttomercatoweb.com.
SERIE B - 9ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Ore 19:00 - Benevento-Catanzaro
Benevento (4-3-3): Vannucchi; Sernicola, Scognamillo, Dalle Mura, Beruatto; Siatounis, Maita, Kouan; Lamesta, Salvemini, Cherubini. Allenatore: Floro Flores.
Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Ruggero, Antonini, Imperiale; Dorval, Petriccione, Tchaouna, Alesi, Candela; Iemmello, Koffi. Allenatore: Mignani.
Ore 20:00 - Ascoli-Sampdoria
Ore 20:00 - Cesena-Empoli
Ore 20:00 - Virtus Entella-Avellino
Ore 20:00 - Vicenza-Modena
Ore 20:00 - Mantova-Cremonese
Ore 20:00 - Padova-Sudtirol
Mercoledì 29 ottobre
Ore 19:00 - Pisa-Palermo
Ore 20:00 - Carrarese-Arezzo
Ore 20:00 - Juve Stabia-Hellas Verona