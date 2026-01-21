Genoa, preso il 2009 Rafael Ibara Yoka: ha firmato poco fa col suo nuovo club

Nuovo arrivo in casa Genoa: secondo quanto rivela Sky, Rafael Ibara Yoka ha firmato coi rossoblù. Francese, classe 2009, centrocampista mancino capace di giocare anche come quinto, arriva dall’USSA Vertou.

Fisicamente ancora in fase di sviluppo, mostra già una buona presenza in area e capacità di finalizzazione, come testimoniato dai suoi 2 gol in 14 presenze nella stagione 2025/2026. Tecnicamente si distingue per un buon controllo palla, accelerazione nei primi metri e istinto del gol opportunistico, con un approccio diretto nel 1vs1 e discreta precisione nel tiro; è anche abile nel posizionamento offensivo e nel contribuire a creare spazi per i compagni. Il suo stile è da prospetto promettente del vivaio francese, con potenziale per crescere ulteriormente in termini di consistenza, forza fisica e versatilità, ideale per transizioni rapide e partite aperte tipiche delle categorie giovanili.