Roma in Europa League, ma Gasperini avvisa il Milan: "La nostra attenzione ora è al campionato"

Tommaso Bonan
Oggi alle 14:55Serie A
Tommaso Bonan

"La squadra sta bene, a parte Hermoso e Dovbyk e i nuovi. Domani è una partita ravvicinata a quella del Milan: adesso è una gara di maggiore attenzione. In Europa stiamo bene, vincendo potremmo saltare i playoff. La nostra attenzione al momento è al campionato". Parla così Gian Piero Gasperini, che domani affronta allo Stadio Olimpico lo Stoccarda in Europa League. Ma come, sottolineato dallo stesso tecnico della Roma, con il focus ben puntato sulla Serie A.

"Se mi aspettavo questa Roma a questo punto della stagione? La Roma si è contraddistinta da subito per la mentalità - ha continuato Gasperini in conferenza stampa - il gruppo era già motivato per fare bene. Quello che mi auguro andando avanti in stagione, anche se 21 giornate è già significativo, è che si migliori qualitativamente. Le prestazioni però sono sempre state buone, in poche occasioni siamo stati sottotono".

L'importanza dell'Europa League?
"Non metto il punto sulla vittoria del trofeo: l'ultima l'ha vinta l'Atalanta, poi il Parma. L'ultima vittoria in Champions risale al 2010 con l'Inter. Se il trofeo è l'unica cosa gratificante, allora si è sempre delusi: vincere un trofeo in Europa per le italiane è un problema. Vale per tutte, anche per la Roma. Va spostato l'obiettivo, bisogna crescere in ogni occasione. Quando si ha la sensazione di essere forti, allora forse si può vincere".

