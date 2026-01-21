Ufficiale
Alcione Milano, arriva dal Sorrento Vincenzo Plescia: operazione in prestito con diritto
TUTTO mercato WEB
La società Alcione Milano è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Plescia.
Attaccante classe 1998, arriva all’Alcione Milano dal Sorrento. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, Vincenzo ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza, Avellino, Messina e Renate, collezionando oltre 200 presenze e 32 gol in Serie C. Indosserà la maglia numero 9.
