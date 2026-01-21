Ufficiale
Pro Vercelli, ceduto Lorenzo Tarantola in prestito al Sestri Levante
La F.C. Pro Vercelli 1892 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Sestri Levante 1919 per la cessione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Tarantola.
Il trasferimento avrà validità fino al termine della stagione sportiva in corso.
La Società augura a Lorenzo le migliori fortune personali e professionali per questa nuova esperienza, certa che possa rappresentare un’importante opportunità di crescita.
