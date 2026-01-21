Ufficiale
Livorno, Ndoye in prestito all'Albalonga. Risoluzione contrattuale per Malva
L'Unione Sportiva Livorno comunica che ha trovato l'accordo per il trasferimento temporaneo alla SSD Albalonga di Moussa Seck Ndoye.
È stato trovato anche l'accordo per la risoluzione del contratto con Alessandro Malva.
La società augura buona fortuna per il futuro ad entrambi i ragazzi!
