Genoa, recuperi ma con cautela: da Baldanzi a Norton-Cuffy, quante buone notizie per DDR

Si svuota l'infermeria del Genoa. E la notizia è certamente ottima per mister Daniele De Rossi che quest'oggi potrà contare su tutti gli effettivi a disposizione almeno per la panchina. I test in settimana per Tommaso Baldanzi sono stati positivi ma ovviamente regna la cautela. Il fantasista rossoblù infatti è reduce da un risentimento alla coscia sinistra accusato dopo la gara contro l'Inter e le sue condizioni, nonostante sia disponibile e arruolabile, verrano comunque monitorate anche in vista del prossimo impegno casalingo contro l'Udinese.

La situazione di Norton-Cuffy

Seconda chiamata consecutiva per Brooke Norton-Cuffy che anche lui sta migliorando. Dal primo minuto a destra però dovrebbe partire Ellertsson con Sabelli, che ha fatto benissimo contro la Roma, sulla corsia di sinistra. L'esterno inglese è un elemento molto prezioso e anche lui potrebbe essere importante a gara in corso in un match delicato come quello del "Bentegodi".

Più di duemila tifosi

Oggi alle 12.30 infatti sarà una partita molto delicata. Dopo l'euforia del successo contro i giallorossi di Gasperini, il Grifone dovrà fare molta attenzione e sfoderare una prestazione di sostanza e qualità contro un avversario capace di battere a domicilio il Bologna nell'ultimo turno. La squadra non sarà sola vista la presenza nel settore ospiti di oltre duemila sostenitori che stanno raggiungendo il Veneto con ogni mezzo.