TMW Il dg Ricciardella: "Dal nuovo store al Museo, il Genoa deve stare nel cuore della città"

"Il Genoa sarà sempre più presente nel vivo della città". Parola di Flavio Ricciardella. Il direttore generale del Genoa ha fatto il punto sulle iniziative del club rossoblù che si terranno in questo dicembre. Non sarà solo un mese in cui la squadra di De Rossi sarà impegnata cinque volte in poco più di 20 giorni fra campionato e Coppa Italia ma anche eventi come quello di ieri, con Vasquez e Marcandalli che hanno incontrato i tifosi nello store della centralissima Via XX Settembre: "E' sempre un piacere vedere come i nostri tifosi accorrano ogni volta che ci sono i ragazzi che si prestano a questi momenti".

Nuovo store in Piazza Banchi

Il prossimo passo sarà quindi il nuovo store in Piazza Banchi, fulcro del centro storico genovese: "Siamo pronti all’apertura al pubblico che sarà il giorno 11 dicembre, posso già dirlo ed è ufficiale. E ci sarà una preapertura con un evento inaugurale il 10 dicembre dove animeremo non solo lo store, ma anche la piazza". Il nuovo negozio (con area food and beverage che aprirà nel 2026) non sostituirà quello esistente nell'area del Porto Antico, dove c'è anche il Museo della storia del club rossoblù: "I tifosi possono stare tranquilli, il ticket office rimarrà in Porto Antico in Palazzina San Giobatta, ma sarà possibile acquistare i biglietti anche nello store di Piazza Banchi. Saranno nuove possibilità per il nostri tifosi, il Genoa sarà sempre più presente nel vivo della città e sarà in contatto sempre con i propri tifosi.

Il Genoa al centro della città

Piazza Banchi e Porto Antico, più lo store di Via XX Settembre, il Genoa è sempre più al centro della città: "Noi crediamo che il Genoa debba stare nel cuore della città, è un’apertura alla quel teniamo molto. Abbiamo voluto essere presenti in Piazza Banchi perché riteniamo sia un punto cruciale per tutti i nostri tifosi, ma anche un punto di accesso per i turisti che sono molto presenti in città. E vedere subito il Genoa in un luogo così significativo é un qualcosa che ci fa molto piacere".