Ufficiale
Genoa, rinnovato il contratto di Fini. L'azzurro Under 21 estende fino al 2028
TUTTO mercato WEB
Rinnovo di contratto con il Genoa per il giovane attaccante Seydou Fini (19 anni).
Si legge nella nota ufficiale diramata dal club rossoblù: "Il Genoa CFC comunica di aver esteso l’accordo con Seydou Fini fino al 30 giugno 2028. L’esterno ed esponente doc del nostro settore giovanile ha realizzato, giocando sotto leva, una rete in cinque presenze con la Nazionale italiana Under 21".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Le più lette
2 Finalmente Inter: solo buone notizie per Chivu dopo il 2-0 in Champions. Lautaro è ancora così fondamentale per i nerazzurri? Dalle polemiche post Mondiale alla prova di Pio Esposito: il Toro ora deve rispondere
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile