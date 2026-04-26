Genoa, Sabelli: "Contento del rinnovo. Il mister mi fa sentire importante"

Nel pre partita di Genoa-Como, sfida valida per la 34esima giornata di Serie A Enilive, Stefano Sabelli è intervenuto ai microfoni di DAZN non solo per presentare la sfida contro i Lariani ma anche per parlare del suo momento personale. Di seguito le dichiarazioni del difensore genoano.

Come cambiano le funzioni e che momento stai vivendo?

“Sono contento del rinnovo, era una cosa che volevo. Sono contento che è arrivato. Mi sono sempre sentito all’interno del gruppo, il mister mi fa sentire sempre importante. Giocare a destra o sinistra cambia poco, l’importante è lo spirito”.

