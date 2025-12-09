Genoa, sta funzionando un'altra volta. Cambio di rotta con De Rossi in panchina

Il Genoa quest'anno ha cambiato allenatore dopo le prime nove giornate di Serie A. In quel momento la squadra rossoblù era ultima con soli tre punti: ancora a secco di vittorie, aveva il peggiore attacco del campionato e in classifica era dietro anche alla Fiorentina. Il divorzio da Patrick Vieira è stato deciso dopo la sconfitta interna contro la Cremonese, una rivoluzione partita con la nomina di Diego Lopez al posto di Marco Ottolini e conclusa con la scelta di Daniele De Rossi come successore del manager francese. La decima giornata, quella coincisa col primo successo in campionato, ha visto in panchina Criscito e Murgita. Poi dallo scontro salvezza contro i viola finito 2-2 la squadra è stata affidata a DDR. Allenatore che fino a questo momento non ha mai perso.

L'arrivo al Genoa di Daniele De Rossi sta rappresentando una vera e propria svolta: due pareggi e due vittorie in quattro partite. Quella rossoblù è in questo momento la terza squadra più in forma del campionato, soprattutto la vittoria di ieri in quel di Udine ha allontanato le ultime tre posizioni in classifica. "Questa è una squadra che per dati raccoglieva meno punti di quelli che meritava, ora è presto per gonfiare il petto e specchiarsi per questo avvio. Sono contento ma sarà ancora molto lunga, ora ci sono avversari più forti", ha dichiarato De Rossi che dopo la vittoria di ieri ha subito messo in guardia i suoi sulle gare in programma: le tre sfide che mancano da qui alla fine dell'anno vedranno il Genoa sfidare Inter, Atalanta e poi la Roma.

Il Genoa però oggi è quattordicesimo, nel gruppone insieme a Cagliari, Parma e Torino. A più quattro dal Pisa terz'ultimo. E' squadra che sembra aver trovato il bandolo della matassa comportandosi esattamente come un anno fa. Nella stagione 2024/25 l'esonero di Alberto Gilardino arrivò appena dopo, al termine della dodicesima giornata. La chiamata a sorpresa di Patrick Vieira e quel cambio di panchina deciso in autunno coincise con l'inizio di un cammino che portò il Genoa a salvarsi abbastanza agevolmente. E oggi sembra esser stata intrapresa esattamente la stessa strada: è questa la speranza anche di De Rossi e se il buongiorno si vede dal mattino...