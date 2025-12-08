Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

De Rossi esalta Norton-Cuffy: "Potenziale esplosivo mostruoso. Zaniolo? Un campione dentro"

De Rossi esalta Norton-Cuffy: "Potenziale esplosivo mostruoso. Zaniolo? Un campione dentro"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:35Serie A
Andrea Carlino

Daniele De Rossi celebra la vittoria del Genoa a Udine per 2-1 nella quattordicesima giornata di Serie A con parole di grande soddisfazione per la prestazione della squadra e in particolare per il giovane Norton-Cuffy, autore del gol decisivo. L'allenatore rossoblù, ai microfoni di Dazn, analizza la crescita del gruppo e svela alcuni retroscena sul rapporto speciale con Nicolò Zaniolo, incrociato in campo dopo averlo allenato ai tempi della Roma. Una vittoria che conferma il momento positivo della squadra ligure e alimenta l'empatia tra tecnico, giocatori e società.

In conferenza stampa aveva detto che per battere l'Udinese servivano undici Norton-Cuffy. Oggi è bastato quello vero, che ha raccontato un aneddoto: lei continuava a dirgli vai fino in fondo, che è lì che arrivano i gol.
"Sì, insomma, noi cerchiamo di fare così. Quando giochi con i cinque e hai questi giocatori con questa grande potenza sulle fasce, cerchi di sfruttarli per tutta l'ampiezza del campo. Anche quando si va a stringere lì in area è importante che loro siano pronti a chiudere l'azione, ma non è che lo invento io, io lo scopiazzo dai vari Gasperini e tutti quelli che con questo modo di giocare hanno fatto faville negli ultimi anni. Lui è un giocatore per quelle squadre lì, con quelle caratteristiche lì. Potenziale esplosivo, inespresso, mostruoso. Un ragazzo curioso che chiede, domanda, vuole sapere. È veramente una bella sorpresa, è un 2004. Questo potenziale, questa esplosività, questa forza deve imparare, noi dobbiamo aiutarlo a gestirla, a usarla nella maniera più corretta. Ho sentito prima che ci davate Bellanova, Cambiaso, sono giocatori giovani anche loro, ma che giocando in questo tipo di sistema da tanto tempo hanno la consapevolezza e una capacità di sfruttare questa forza bestiale che lui presto raggiungerà."

Oggi il Genoa ha fatto il Genoa, con uno step in più. Ha avuto una grande personalità, ha fatto la gara dall'inizio, non ha perso la voglia di giocare anche quando è andato in vantaggio, quando ha preso gol non ha mai perso il bandolo della matassa. Tale lucidità è un upgrade della tua squadra. Dove devi migliorare? Cosa non ti è piaciuto nonostante la grande partita?

"Ti contraddico un po', ti ringrazio per i complimenti, ma secondo me nel primo tempo, subito appena abbiamo fatto gol, abbiamo arretrato troppo il baricentro e abbiamo iniziato a calciare. È un conto che lo fai gli ultimi dieci minuti, i punti pesano, il momento è delicato, questa è una piazza calda, quindi capisco che a volte ti siedi un pochino. Ci arriveremo a giocare, a riconoscere gli spazi anche quando la palla pesa un po' di più. A volte ci siamo abbassati, a volte invece abbiamo palleggiato bene anche nel secondo tempo, ci sono state delle trame interessanti. Poi, dopo una volta che esci dalla pressione, devi riuscire ad accendere gli attaccanti, andare in profondità, andare nello spazio perché è troppo importante, se no rimane un palleggio fine a se stesso. Però insomma ci lavoriamo. È poco che lavoriamo insieme e questi punti sono vitali perché spero il più presto possibile di togliermi da quella zona lì per poter iniziare a ricercare qualcosa di più simile a quello che mi piace a me. Anche se quando vinci queste partite, quando hai una famiglia dietro, perché questo gruppo che ho ereditato è una famiglia di ragazzi e quindi il merito va anche a chi l'ha costruito e chi l'ha allenato fino a poco fa, e quando vedi giocatori che lottano, giocatori che subentrano dare il tutto per tutto, è veramente un piacere. Poi a riconoscere gli spazi e i momenti ci arriveremo."

Si intravede anche dall'esterno questa empatia che c'è tra lei, la squadra, la società. Si percepisce che si lavora verso un'unica direzione. Il secondo gol secondo me è anche il manifesto di quello che vuole vedere nel suo ideale, nel suo Genoa. Abbiamo catturato questo momento con Zaniolo che batteva la punizione, con lei che diceva che doveva essere rettificato il punto di battuta, e poi a un certo punto vi siete detti qualcosa. Lei molto abilmente ha nascosto la mano. Ci può dire quello che vi siete detti?
"Io ho provato a dirlo, però non posso dire. Non lo posso mai dire, non lo posso mai dire o dovrei mentire. Ovviamente era uno di tanti insulti affettuosi che riservo a Nicolò da quando è piccolo. Quando è arrivato come facevo un po' sempre quando giocavo, i giovanotti così me li prendevo sempre sotto la mia ala. L'ho detto ieri in conferenza, l'altro ieri: lui con noi è stato perfetto in quei due anni. So che poi magari è stato un po' più turbolento il seguito della sua carriera, ma io ho quel ricordo lì di un ragazzo fantastico che aveva voglia, aveva un potenziale mostruoso. Lo ha mostrato e continuerà a mostrarlo, quindi c'è un affetto particolare. Ecco, quella partita lì a Madrid era il suo esordio e mi sono preoccupato prima della partita più a tranquillizzarlo, a cercare di farlo stare sereno che ad altro. Ma poi lui lo era già perché era campione dentro, nel senso che quel pizzico di sfrontatezza dei giocatori giovani è molto forte. Quindi ho un ricordo ottimo di Nicolò."

Articoli correlati
De Rossi sta guarendo il Genoa: i rossoblù non ne vincevano 2 di fila da quasi 2... De Rossi sta guarendo il Genoa: i rossoblù non ne vincevano 2 di fila da quasi 2 anni
Genoa, De Rossi: "Pensiamo in primis a toglierci dal fondo della classifica" Genoa, De Rossi: "Pensiamo in primis a toglierci dal fondo della classifica"
Genoa, De Rossi: "Creiamo e facciamo tanti gol. A Zaniolo auguro sempre un grande... Genoa, De Rossi: "Creiamo e facciamo tanti gol. A Zaniolo auguro sempre un grande futuro"
Altre notizie Serie A
Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi... Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi diceva"
Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"... Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"
Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche... Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche Leao
Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy... Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy
Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia" Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia"
Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce... Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30'
Si è sbloccato l'Hellas Verona, con i colpi di Sogliano da 2 milioni totali e già... Si è sbloccato l'Hellas Verona, con i colpi di Sogliano da 2 milioni totali e già protagonisti
Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero... Rabiot riporta il Milan in corsa a Torino al 24'. Primo gol del francese in rossonero
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: le scelte di Baroni e Allegri per Torino-Milan
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 14^ giornata LIVE: le scelte di Baroni e Allegri per Torino-Milan
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa si porta a +4 sulla zona retrocessione
Immagine top news n.2 Slot: "Non mi aspettavo lo sfogo di Salah. Vi spiego perché Chiesa non è partito per Milano"
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma aggancia Cagliari e Torino, +4 sulla terzultima
Immagine top news n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine top news n.5 Il Liverpool sfiderà l'Inter senza Mohamed Salah: l'egiziano escluso dai convocati
Immagine top news n.6 Chivu: "Acerbi può giocare due partite in tre giorni. Dumfries? Ci vorrà ancora tempo"
Immagine top news n.7 Spalletti, Comolli e Chiellini: la nuova Juve non c'è. E il mercato è stato sbugiardato da tutti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.2 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.3 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.4 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.2 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Immagine news Serie A n.3 Perché la Juve di Spalletti ancora non gira? Il commento degli opinionisti di TMW
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Liverpool, Slot risponde sul caso Salah: "Sono educato, non debole. Da capire a chi diceva"
Immagine news Serie A n.2 Marelli: “Giusto il rigore assegnato al Torino, non c’è fallo di Tameze sul raddoppio"
Immagine news Serie A n.3 Torino-Milan 2-1 all'intervallo: i rossoneri si complicano la vita e perdono anche Leao
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Mazzocchi in uscita a gennaio: per sostituirlo l'obiettivo adesso è Norton-Cuffy
Immagine news Serie A n.5 Genoa, Malinovskyi: "Vittoria importante. Ora giochiamo con più energia"
Immagine news Serie A n.6 Torino-Milan, altro problema per i rossoneri. Si fa male Leao, il portoghese esce al 30'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Pittarello dopo il gol: "Gioia immensa, arrivo da un periodo non facile"
Immagine news Serie B n.2 Artistico regala il secondo successo consecutivo allo Spezia: battuta l'Entella 1-0
Immagine news Serie B n.3 Padova, Varas chiarisce: "Il gol è mio! Col Cesena punto importantissimo"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, la soddisfazione di Castori: "Non molliamo mai, pareggio legittimo"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella-Spezia 0-0 al 45'. Annullato un gol ai Diavoli Neri per fallo di mano
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, esonerato Diana dopo il ko nel derby: Zaffaroni in pole per la panchina
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, esonerato Aimo Diana e il suo staff. La nota della Leonessa
Immagine news Serie C n.3 Bisoli analizza i tre gironi: “Vicenza irraggiungibile, Cosenza da promozione”
Immagine news Serie C n.4 Trento, Tommasi: “Siamo in crescita. FVS utile, ma toglie un po’ di emozione”
Immagine news Serie C n.5 Sambenedettese, Piccoli: "La società mi ha voluto fortemente. Sono felice"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vince la Giana Erminio: 2-1 alla Triestina. Tutti i risultati e le classifiche dei tre gironi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Inter-Liverpool, Chivu vuole ipotecare la qualificazione
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus Women, Beccari: “In Champions stimoli enormi. Contro il St. Polten partita fondamentale”
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Canzi: "Pronti alla battaglia. Serviranno intensità, coraggio ed equilibrio”
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, Piemonte tiene la Lazio in scia Europa: 2-1 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.5 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.6 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?