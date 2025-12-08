Torino, Baroni: "Zapata sta crescendo, con il Milan non possiamo sbagliare niente"
Marco Baroni, allenatore del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara col Milan: "La squadra ha lavorato forte tutta la settimana, mi aspetto una prestazione massimale: è questo che dobbiamo fare. Bisogna alzare ancora di più l'attenzione nei metri finali, ci stiamo lavorando forte: contro una squadra come il Milan non puoi sbagliare niente".
Cosa può dare Zapata?
"Sono giocatori importanti, vi faccio un esempio: oggi Paleari e Simeone mi hanno chiesto di andare in panchina, anche se non sono disponibili. Zapata ha la struttura per dare peso alla squadra: sta crescendo, era già partito titolare e oggi lo confermo in campo".
