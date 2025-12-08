Milan, Landucci: "Pulisic può giocare uno spezzone, presto segnerà anche Rabiot"

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Torino: "Sono stati giorni di lavoro, per capire quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto male. Ci siamo preparati a questa partita, che si giocherà sugli episodi: vogliamo fare una grande partita, ma sarà molto difficile".

Come si spiega Rabiot ancora a secco?

"Sono sicuro che arriverà anche questo, ma è un grande giocatore che trascina con l'esempio sul campo. Siamo molto contenti di lui, presto troverà anche il gol".

Pulisic può giocare?

Se è in panchina vuol dire che è a disposizione, ha avuto la febbre e non sta benissimo ma può giocare uno spezzone di partita, altrimenti non lo avremmo portato".