Maripan: "Sappiamo di non essere su una buona strada. Ma siamo forti, dobbiamo migliorare"
Guillermo Maripan, difensore del Torino, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Milan. Ecco le sue parole:
Sul momento difficile della squadra
"Sappiamo di non essere in una buona strada, le ultime due partite sono state troppo brutte per noi. Ma siamo una squadra forte, dobbiamo migliorare qualcosa".
Come si affronta una squadra come il Milan?
"Alzando la tensione. Loro sono troppo forti e noi lo sappiamo. Siamo forti anche noi, sarà una grande occasione per dimostrarlo".
