Saelemaekers: "Torino in casa sempre difficile: serve essere forti fisicamente e mentalmente"

Il laterale rossonero Alexis Saelemaekers, intervenuto a Milan Tv prima del match col Torino, ha presentato così l'ultima gara valida per il 14° turno di Serie A in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino: "Siamo stati tanto delusi dal risultato contro la Lazio, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: non sarà facile"

Sul tabù Torino in trasferta: "Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall'inizio alla fine. Qua in casa loro i granata sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti".