Saelemaekers: "Torino in casa sempre difficile: serve essere forti fisicamente e mentalmente"
TUTTO mercato WEB
Il laterale rossonero Alexis Saelemaekers, intervenuto a Milan Tv prima del match col Torino, ha presentato così l'ultima gara valida per il 14° turno di Serie A in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino: "Siamo stati tanto delusi dal risultato contro la Lazio, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia. Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: non sarà facile"
Sul tabù Torino in trasferta: "Dobbiamo entrare subito con la mentalità giusta, concentrati dall'inizio alla fine. Qua in casa loro i granata sono sempre difficili da affrontare. Dobbiamo essere forti fisicamente e mentalmente. Speriamo di tornare a casa con i tre punti che sono molto importanti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Reggiana, Salerno: "Il VAR condiziona le partite. Trasferte vietate? Sbagliato punire una città intera"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile