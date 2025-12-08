Saelemaekers: "La Coppa Italia è dimenticata. Vogliamo aiutare Nkunku a sbloccarsi"

Alexis Saelemaekers, esterno destro del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Torino. Ecco le sue parole:

Sulle insidie della trasferta di Torino

"Sappiamo che qui non è mai facile vincere. Oggi sarà una partita molto importante per noi. Dobbiamo provare a continuare a fare come fatto ultimamente, facendo vedere la mentalità giusta e prendere tre punti importanti".

Coppa Italia già dimenticata?

"Penso che sia come sempre, l'importante è dimenticarsi subito delle partite precedenti e resettare. È già passato, pensiamo a questa partita".

Sul momento di Nkunku

"Sappiamo che Christo è un giocatore incredibile, che ci aiuta tanto. E noi lo aiuteremo a segnare il primo gol, speriamo prenda fiducia".