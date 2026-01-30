Live TMW Genoa, Vasquez: "Rigori? L'arbitro deve prendersi le responsabilità"

22.52 - Il Genoa perde 3-2 all'Olimpico contro la Lazio e cade dopo cinque risultati utili consecutivi. Tra pochi minuti il calciatore rossoblu Johan Vasquez interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.32 - È iniziata la conferenza stampa di Johan Vasquez

Cosa lascia questo risultato? Cosa pensi dei due rigori?

"Non voglio parlare dei rigori, alla fine nel calcio c'è l'arbitro che deve prendersi la responsabilità. Dispiace perché sembrava una partita da 2-2, sull'episodio finale non c'è niente da dire. Riguarda gli arbitri e devono sapere cosa hanno fatto, mentre noi dobbiamo essere consapevoli di aver fatto 90 minuti alla grande. Non era facile rimontare un altro 2-0 dopo la scorsa settimana, ma dobbiamo essere più bravi nel chiudere queste partite".

La rimonta di settimana scorsa vi ha reso troppo coraggiosi oggi?

"Non lo so, però sul 2-2 ho visto le facce di tutti e volevamo vincere, non siamo andati a cercare il punto. Sappiamo che quando giochi per il pareggio poi la perdi, mi spiace davvero. È stato un episodio sfortunato, come ho detto lo ripeto dobbiamo essere più maturi e consapevoli".

Il Genoa ha qualità e De Rossi vi sta dando spirito. La salvezza è un obiettivo raggiungibile con questi elementi?

"Si, dobbiamo andare piano settimana dopo settimana. Sapevamo che questi potevano essere punti pesanti, ma questo risultato non ci toglie nulla. Dobbiamo vincere la prossima partita e avere lo stesso atteggiamento, soprattutto in casa. La strada è ancora lunga, alla fine questi sono punti pesanti e credo che dobbiamo essere più consapevoli nel non perdere le partite che non puoi vincere".

23.36 - È terminata la conferenza stampa di Johan Vasquez.