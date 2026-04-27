Il 30/4 l'interrogatorio a Gervasoni, il suo legale: "Dovrebbe rispondere al pm"

Non c'è solo Gianluca Rocchi tra gli indagati dell'inchiesta che ha provocato un terremoto nel mondo del calcio, ma anche Andrea Gervasoni, supervisore VAR per la Serie A, al quale però viene contestato l'operato per un match di Serie B. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il suo legale Michele Ducci ha spiegato che il suo assistito "dovrebbe rispondere" alle domande del pm Maurizio Ascione nell'interrogatorio fissato per giovedì 30 aprile.

Che cosa è successo e perché è indagato Gervasoni? L'8 marzo 2025, durante Salernitana-Modena, è stato assegnato un calcio di rigore agli emiliani, poi revocato però in seguito grazie all'intervento del VAR. Nel mirino della Procura c'è proprio il comportamento della Sala VAR: resta incerto il motivo che ha portato a un cambio di idea così rapido sul singolo episodio.