Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, martedì 28 aprile

C'è ancora l'inchiesta sul mondo arbitrale tra gli argomenti principali trattati oggi in prima pagina dai giornali sportivi e generalisti italiani. Il titolo di apertura di diversi quotidiani è dedicato alle ultime notizie che filtrano dalla Procura di Milano dopo l'indagine avviata sull'AIA e sull'ex designatore Gianluca Rocchi che al momento non vede nessun club nella lista degli indagati.

Nell'ambito dell'inchiesta per frode sportiva "l'Inter e i suoi dirigenti non sono indagati". Lo si apprende da fonti qualificate della Procura di Milano, come reso noto ieri da diverse agenzie di stampa inclusa l'ANSA. Le persone iscritte nel fascicolo d'indagine sono tutte legate al mondo arbitrale e le partite finite nel mirino del pm Maurizio Ascione sono quattro o cinque e non sono di questo campionato. Gindagati per ipotesi di concorso in frode sportiva sono, come detto, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore VAR Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al VAR Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca. A questi si aggiunge Daniele Paterna, indagato però per false informazioni al pubblico.