Il Frosinone in vantaggio col primo gol di Ghedjemis in campionato. Torino sotto 1-0 al 48'
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 16:13Serie A
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01.11.2026 16:13Serie A
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Il bomber decisivo per la promozione in Serie A, si sbocca anche in questo campionato. Il primo gol di Ghedjemis vale infatti l'1-0 per il Frosinone, che passa in vantaggio allo Stirpe al 48' contro il Torino. Dopo quattro assist, dunque, l'attaccante di Alvini trova il primo centro su assist di Kvernadze.
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