Frosinone, Ghedjemis: "La dedica del gol va a me per il lavoro che faccio sempre"

Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone, ha commentato ai microfoni di Dazn la bella vittoria contro il Torino: "La dedica è a me per il lavoro che faccio sempre. I gol servono per vincere le partite, sono più contento per la vittoria".

Uno dei vostri segreti è la condizione atletica?

"Ci alleniamo veramente forte ogni giorno. Kvernadze è un top player, siamo amici anche fuori dal campo".

E' semplice o difficile rimanere concentrati nonostante le voci?

"Bisogna pensare partita dopo partita, senza pensare al futuro e non guardare la classifica".

Li avete abituati bene i tifosi.

"Anche a fine della partita hanno dato tanto e volevo ringraziarli per questo".