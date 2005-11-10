Frosinone, Ghedjemis: "La dedica del gol va a me per il lavoro che faccio sempre"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:49Serie A
autore Pietro Celeste
01.11.2026 18:49Serie A
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Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone, ha commentato ai microfoni di Dazn la bella vittoria contro il Torino: "La dedica è a me per il lavoro che faccio sempre. I gol servono per vincere le partite, sono più contento per la vittoria".
Uno dei vostri segreti è la condizione atletica?
"Ci alleniamo veramente forte ogni giorno. Kvernadze è un top player, siamo amici anche fuori dal campo".
E' semplice o difficile rimanere concentrati nonostante le voci?
"Bisogna pensare partita dopo partita, senza pensare al futuro e non guardare la classifica".
Li avete abituati bene i tifosi.
"Anche a fine della partita hanno dato tanto e volevo ringraziarli per questo".
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