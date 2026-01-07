Roma, Ghilardi: "Felici del quarto posto ma non dobbiamo accontentarci e fare sempre meglio"
Nel giorno del suo compleanno Daniele Ghilardi festeggia con un successo sul Lecce. Il difensore della Roma ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la gara del Via del Mare: "Sì, festeggiato al meglio e bene con una vittoria - sorride il centrale giallorosso -. Abbiamo fatto una grande partita e sono contento così".
Cosa ti porti dietro da questa partita?
"Siamo stati molto concentrati anche perché arrivavamo da una sconfitta. Volevamo rialzarci e sono contento che ci siamo riusciti".
Quarti alla fine del girone di andata.
"E' un buon obiettivo. Noi puntiamo sempre più in alto però siamo contenti così. Non dobbiamo accontentarci e fare sempre meglio".
