Live TMW Lecce-Roma, Ghilardi: "Do il massimo quando vengo chiamato in causa"

Daniele Ghilardi parla ai microfoni della sala stampa al termine di Lecce-Roma.

Quando andate in vantaggio vincete sempre...

"Quando vai in vantaggio è più facile giocare, ti riesce tutto meglio. Quando andiamo in svantaggio non riusciamo sempre a rimontare".

Vuoi restare a Roma o cerchi un minutaggio maggiore?

"Non parlo di mercato, quando vengo chiamato in causa do il massimo, spero di avere altre occasioni e voglio continuare così".

Ti aspettavi questo Lecce?

"Sono una grande squadra, quando giocano in casa hanno un tifo incredibile, abbiamo sbagliato concedendo l'occasione che poi hanno fallito, ma siamo stati bravi a trovare il raddoppio".

Ti ha dato più fastidio Stulic o Camarda?

"Non ho marcato direttamente nessuno dei due, Camarda secondo me è un buon giocatore ha tenuto bene palla"