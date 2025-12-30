La FIFA pensa a un nuovo premio da affiancare a The Best: si assegnerà a Dubai dal 2026

La FIFA si prepara a inaugurare una nuova era anche sul fronte dei premi individuali. Accanto alla storica cerimonia The Best, a partire dal prossimo anno nascerà infatti un nuovo evento globale dedicato ai protagonisti del calcio mondiale, che avrà Dubai come sede fissa. L’annuncio è stato ufficializzato dall’organo di governo del calcio internazionale attraverso un comunicato.

La FIFA e il Dubai Sports Council hanno firmato un protocollo d’intesa in occasione del World Sports Summit, sancendo la creazione di una cerimonia annuale che diventerà l’unico evento mondiale FIFA dedicato alla premiazione delle figure più influenti del calcio, dentro e fuori dal campo. La prima edizione è prevista per il 2026. L’accordo è stato annunciato alla presenza di personalità di primo piano: Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, principe ereditario di Dubai, vice primo ministro e ministro della Difesa degli Emirati Arabi Uniti, Gianni Infantino, presidente della FIFA, e lo sceicco Mansoor bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente del Dubai Sports Council.

Secondo quanto comunicato, la nuova cerimonia sarà organizzata ogni anno a Dubai e rappresenterà una sorta di evoluzione del concetto di The Best, pur mantenendo un’identità propria e una dimensione fortemente internazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di celebrare l’eccellenza nel calcio globale, valorizzando giocatori, allenatori, dirigenti e figure chiave che contribuiscono allo sviluppo del movimento calcistico.