Gila espulso, Lazio in 10 contro il Bologna. Cataldi accusa l'arbitro: "Siete dei permalosi"

Espulso Mario Gila al minuto 78, la Lazio resta in 10 per gli ultimi minuti del match contro il Bologna. Prima il difensore spagnolo riceve un'ammonizione per intervenuto a gamba alta su Castro, ma nel contestare la scelta dell'arbitro Fabbri quest'ultimo - evidentemente per qualche parola fuori posto - ha optato per estrarre il cartellino rosso.

"Siete dei permalosi, ma che roba è? Ma stiamo scherzando?", si è alzato dalla panchina il centrocampista biancoceleste Danilo Cataldi (sostituito al 75') per rivolgere un messaggio polemico e velenoso all'indirizzo del direttore di gara, recepito dai microfoni in campo di Sky Sport. La scelta di Fabbri però resta immutata e il Bologna si ritrova così in superiorità numerica, per provare a beffare la Lazio nel finale concitato dell'Olimpico.

