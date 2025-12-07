"Sei scarso": Gila deride Fabbri, l'arbitro lo punisce con l'espulsione in Lazio-Bologna

Nervosismo evidente, rabbia e incomprensioni per una panchina della Lazio rimasta sbigottita per la doppia ammonizione e relativa espulsione comminata a Mario Gila.

L'arbitro Michael Fabbri, infatti, designato per il match contro il Bologna prima ha assegnato un cartellino giallo al difensore spagnolo per un fallo in ritardo su Castro nella contesa di un pallone a ridosso del fallo laterale. Poi, a seguito della reazione furiosa del giocatore biancoceleste per la sanzione ricevuta, si è visto sventolare in faccia anche il rosso che lo ha buttato fuori dal campo al minuto 78. Lasciando così i padroni di casa dell'Olimpico in inferiorità numerica nel finale movimentato contro i rossoblù.

Espulsione, quella di Gila, impartita dal direttore di gara per proteste. Ma cosa avrà detto Gila a Fabbri? Secondo una ricostruzione proposta da DAZN nel corso della partita, il centrale della Lazio avrebbe detto all'arbitro: "Sei scarso". Il virgolettato poi ha fatto scattare l'irrimediabile espulsione dal campo, così lo spagnolo salterà anche la prossima partita contro il Parma del 13 dicembre al Tardini.

Poi l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa post-partita, ha edulcorato e confermato le parole proferite dal suo difensore: "Gila non ha offeso l'arbitro, gli ha solo detto che per lui non è un arbitro di alto livello. Solitamente in queste situazioni gli arbitri si girano e vanno via, lui evidentemente è più permaloso di altri e lo ha espulso. I problemi difensivi di Tavares non vengono fuori oggi, è devastante palla al piede, ma difensivamente fa fatica. Con le sue accelerazioni potrebbe essere avvantaggiato a difendere, il problema è la concentrazione da tenere per lunghi periodi di tempo come fanno i difensori".