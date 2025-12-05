Lazio, Sarri striglia Mario Gila: "Non deve uscire palla al piede, è roba da dilettanti"

Tra i tanti temi toccati nella conferenza stampa post partita, c'è stata anche la prestazione del difensore Mario Gila con un errore che lo spagnolo commette spesso in campo. Di seguito le parole di mister Maurizio Sarri:

"Gila che esce palla al piede? Lo stiamo preparando a non farlo. Non le deve fare quelle cose, è roba da dilettanti. Ci ha fatto prendere un contropiede. Sono cose che non deve assolutamente fare".

Il riassunto di Lazio-Milan 1-0

La Lazio si prende la rivincita sul Milan e approda ai quarti di Coppa Italia con una prova solida all’Olimpico. La squadra di Sarri parte forte sulla sinistra, sfruttando le difficoltà rossonere nell’impostazione, mentre gli uomini di Allegri - contratti e imprecisi - faticano a costruire. I biancocelesti sfiorano il vantaggio con Basic, imbeccato da un’idea luminosa di Zaccagni, poi Maignan salva il Milan al 45’ respingendo il tiro ravvicinato di Isaksen. Nella ripresa Allegri cambia con Nkunku, ma la partita si apre e Leao spreca l’occasione migliore. L’episodio decisivo arriva all’81’: Tavares pennella dalla bandierina e Zaccagni, con una torsione alla Klose, firma di testa l’1-0. Nel finale Modric entra per dare qualità, ma la Lazio controlla fino al triplice fischio e conquista con merito i quarti, dove affronterà il Bologna di Italiano.