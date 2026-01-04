Giordano sicuro: "Napoli e Milan più dell'Inter per lo scudetto. Alla Lazio serve un gran mercato"

In vista della sfida tra Lazio e Napoli ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport il doppio ex Bruno Giordano. Queste le sue considerazioni sul match in programma alle 12:30 della 18^ giornata di Serie A: “Per me sarà una partita piacevole. Il Napoli resta a mio avviso la favorita per lo scudetto. Sono forti, così come l’Inter, però Conte per me sta davanti. Ha saputo fronteggiare assenze determinanti, di peso e di spessore, e resiste. La Lazio, invece, dovrà sfruttare gennaio per superare le difficoltà estive”.

La diverte questo campionato?

“Sì ma alla fine non si uscirà dal terzetto: Napoli, Milan e Inter, nella sequenza che le ho dato. Perché i rossoneri? Partiamo dall’allenatore, che ha uno status di vincente e sa dunque come si fa. Poi, non ha le coppe, mentre le altre andranno in giro per l’Europa, lui se ne starà a studiare le strategie”.

Sarri attende segnali da Lotito…

“Ora non ha attaccanti centrali, avendo appena venduto Castellanos e dovendo rinunciare anche a Dia. Ha bisogno di almeno una prima punta e di una di quelle mezze ali che lui porta dentro al campo e nei pressi dell’area”.