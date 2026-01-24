Giovane firma con il Napoli, Baroni sul possibile esonero: le top news delle 18

Dopo aver svolto le visite mediche a Milano, il brasiliano Giovane Santana do Nascimiento, come riporta Sky Sport, ha firmato in questi minuti il contratto che lo legherà al Napoli. Si avvicina dunque l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro per l'acquisto dell'ormai ex giocatore del Verona, così come la possibilità che possa essere convocato già contro la Juventus, domani a Torino.

"Mai sentita così tanta fiducia, spetta a me e tocca a me. Mi han ribadito la fiducia? Sì": così il tecnico del Torino, Marco Baroni, ha parlato della possibilità che il Torino metta in discussione la sua posizione dopo la pesante sconfitta per 6-0 contro il Como.

Così il tecnico del Como, Cesc Fabregas: "Penso che difendendo e imparando abbiamo giocato questo tipo di partite. Alcune volte ci hanno fatto male, altre noi. Io sto imparando molto da questo campionato, è difficilissimo. Anche ieri si è visto con l'Inter, quando si abbassa il livello un pochettino con il Pisa. Il campionato italiano non aspetta nessuno. Oggi col Torino... una squadra che gioca un calcio molto diretto, con due attaccanti e due quinti, Casadei sulle seconde palle. Non era una partita da andare a pressare come un animale, ma in maniera diversa. Loro quello che vogliono è che tu lo faccia, poi perdi un duello e ti attaccano. La squadra l'ha capito bene, poi nel secondo tempo abbiamo preso campo, c'era spazio per fare di più. Parlando con Butez siamo una squadra che vuole fare calcio da dietro, ma nell'ultimo minuto del primo tempo non era il caso. Sono tutti lavori da fare. Continuiamo a crescere. Se andiamo avanti così, c'è più probabilità di fare punti e crescere. Se siamo superficiali e pensiamo di essere meglio di quello che siamo, cambiamo umiltà... no, piedi per terra".