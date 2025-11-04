Inter, Giovane idea per l'attacco del futuro. Ha già incassato i complimenti di Chivu

Archiviato il sogno estivo di Lookman, l’Inter ha spostato il mirino su profili più giovani e sostenibili. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Giovane Santana do Nascimento, per tutti Giovane, rivelazione del Verona di Paolo Zanetti.

Il brasiliano, classe 2003 ed ex Corinthians, si è sbloccato proprio contro i nerazzurri: dopo nove giornate senza gol, ha trafitto Sommer con il piede destro, lasciando sul posto Bastoni. Una rete che ha acceso i riflettori su un giocatore già protagonista di un avvio di stagione notevole. Giovane è infatti tra i calciatori che hanno tirato di più nello specchio (15 conclusioni), ha servito 3 assist e figura nella top ten dei migliori dribblatori del campionato con 14 dribbling riusciti.

Mancino naturale, ama partire da destra per accentrarsi, e abbina potenza fisica (184 cm per 85 kg) a grande velocità palla al piede. Un profilo che all’Inter manca da tempo e che Cristian Chivu segue con interesse. Lo stesso Giovane, al termine della gara contro i nerazzurri, ha raccontato l’incontro con l’allenatore: «Mister Chivu mi ha detto “complimenti”, che ho fatto una grande partita. Sono qui da quattro mesi, in Brasile non giocavo da otto: parole così mi rendono felice».

Segnali di stima reciproca che potrebbero diventare qualcosa di più nei prossimi mesi. L’Inter, dopo le ultime strategie improntate all’equilibrio economico e tecnico, punta a costruire il futuro su giovani di prospettiva: Giovane rientra perfettamente in questo identikit. Lo riporta Tuttosport.